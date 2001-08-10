Сегодня в Южно-Сахалинске заасфальтируют улицу Западную от проспекта Победы до переулка Солнечного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа. В областном центре продолжается восстановление дорожного покрытия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ведется асфальтирование улицы Западной от проспекта Победы до переулка Солнечного, проводится восстановление тротуаров на улице Дзержинского и Коммунистическом проспекте (в районе улицы Горького, южная сторона), на улице Шлакоблочной дорожные службы устраняют дефекты асфальтобетонного покрытия, также меняют тактильную плитку на перекрестке улицы Ленина с Коммунистическим проспектом.

Кроме этого, в областном центре круглосуточно ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог. Они включают сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка малых архитектурных форм, информационных стендов, памятников и др.

В рамках выполнения работ по содержанию объектов городского зеленого хозяйства проводится стрижка кустарников у мемориального комплекса на площади Славы, в скверах 135-летия Южно-Сахалинска и им. И.А. Ждакаева. На бульваре Анкудинова к посадке цветов подготавливают клумбы. В скверах Пограничников, Энергетиков, Пушкина и на аллее Строителей идут работы по уходу за газонами.