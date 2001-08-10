Новую партию спецтехники отправили с Сахалина для бойцов на СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правительство Сахалинской области передало военному командованию крупную партию спецтехники для сахалинских бойцов, которые проходят службу в зоне проведения специальной военной операции. В ближайшее время на передовую поступят дизельные генераторы, БПЛА и системы для поражения вражеских беспилотников, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Губернатор Валерий Лимаренко встретился с военным командованием Восточного военного округа и обсудил вопрос снабжения фронта и поддержки островных бойцов, проходящих службу в зоне проведения спецоперации. Также главе региона продемонстрировали снаряжение и технику, которую в скором времени направят на СВО.

- Наша задача сделать так, чтобы ребята, проходящие службу на передовой, были обеспечены всем необходимым. Все просьбы и наказы, которые поступают от армейского командования мы отрабатываем в кратчайшие сроки. Наши бойцы в зоне СВО должны знать, что мы со своей стороны делаем все, чтобы оказать им помощь и поддержку в любых вопросах. Правительство регулярно отправляет на передовую транспорт, технику и специальное оборудование. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы бойцы успешно выполняли поставленные задачи, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

- Этот груз очень важен для наших ребят. Оборудование отправят ближайшим самолетом и будут использовать на передовой для разведки, обнаружения и уничтожения вражеских сил. Новая спецтехника увеличит наши боевые способности в зоне проведения специальной военной операции и ускорит нашу общую победу, - подчеркнул временно исполняющий обязанности командира бригады, гвардии подполковник Евгений Назаров.

В прошлый раз на передовую также отправили квадрокоптеры и антидроновые ружья.

Отметим, с первых дней начала проведения специальной военной операции жители островного региона объединились для оказания всевозможной помощи военнослужащим и их семьям. Сегодня в сборе грузов на СВО участвуют представители бизнеса, молодое поколение, организации, политические партии и органы власти. Также в регионе действуют региональный фонд «Защитники Отечества», «Комитет Семей Воинов Отечества», союз ветеранов «ЗЕВС».

Кроме того, с 2022 года продолжает работу проект «Сопричастность», инициированный губернатором Валерием Лимаренко. В рамках инициативы все желающие могут передать на передовую адресные посылки для близких, которые были призваны на службу из островного региона.