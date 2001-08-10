Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июня 2024
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Участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные будет закрыт для сквозного проезда
08:50, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные будет закрыт для сквозного проезда

Участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные будет закрыт для сквозного проезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 и 30 июня в районе дома №110 по ул. Поповича Сахалинская коммунальная компания будет производить ремонтантные работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения начнут действовать с 09.00 субботы и продлятся до 17.00 воскресенья. Объезд возможен по улицам Асахикава и Поповича.

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