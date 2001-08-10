На базе Сахалинского института планируют создать лаборатории по изучению водных биологических ресурсов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко провел встречу с представителями региональных рыбопромышленных предприятий. В ходе общения обсудили важные для отрасли вопросы, а также взаимодействия науки и рыбохозяйственного комплекса. Одним из предложений стала возможность создания научных лабораторий на базе СахГУ, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Губернатор отметил, что сейчас Сахалин занимает лидирующие позиции по воспроизводству лососевых пород рыб. Только за прошлый год было выпущено порядка полутора миллиардов малька тихоокеанских лососей.
- Наука сигнализирует о не самом лучшем состоянии популяции тихоокеанских лососей. Но мы стараемся исправить эту ситуацию. Есть серьёзные научные исследования доказывающие, что та рыба, которая приходит на Сахалин, выпущена из лососевых заводов, которые сегодня здесь работают. И эта работа важна не только для наших рыбопромышленников, но и для наших жителей. Поэтому это направление, безусловно, надо продолжать и наращивать, - отметил Валерий Лимаренко.
На встрече обсудили и развитие рыбохозяйственной науки. На базе Сахалинского государственного университета прорабатывается возможность создания лаборатории по изучению водных биологических ресурсов. Это касается не только лососевых, но и большого спектра всех видов водных ресурсов.
- Это достаточно перспективное направление. И Валерий Игоревич сегодня дал административное поручение по созданию такого кластера. Мы с удовольствием включимся в эту работу. В те потребности, которые сегодня имеются у сахалинских рыбаков и где мы могли бы быть полезны в продвижении этой работы, - добавил Максим Козлов, президент ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
Отдельно отметили и беспилотную авиацию для рыбопромышленной отрасли. Один из самых важный аспектов применения БПЛА - борьба с браконьерством. С помощью беспилотников планируется распознавать браконьера, идентифицировать его и фиксировать факт самого нарушения там, где неправильно стоят сети, или в закрытых районах, когда ведется рыбалка.
Также беспилотники можно использовать и для фиксации подходов океанских рыб к побережью. С помощью таких разработок можно подготовить базу для административно-экономического взаимодействия. Это может быть потенциально выгодная работа с точки зрения правительства в продвижении технологий, и для предприятий, где эти технологии задействуют.
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