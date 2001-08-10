В сахалинской библиотеке провели комплексное мероприятие ко Дню молодежи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Комплексное мероприятие ко Дню молодежи, состоящее их трех творческих площадок, 27 июня прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Его посетили более 50 молодых гостей и жителей областной столицы, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В конференц-зале СахОУНБ прошел квиз «Всё как надо!», в котором приняли участие пять команд. Игра состояла из пяти раундов по шесть вопросов в каждом. Ребята соревновались в знании разных тем: от истории и географии до мемов и современных интернет-трендов. Победу одержала команда «Умники», за что была награждена сувенирами и памятными призами.
Кроме прочего, в библиотеке была организована волонтёрская площадка, где активисты регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» и сотрудники центра по работе с молодёжью при СахОУНБ обсудили планы совместных мероприятий.
В завершение «Летней перезагрузки» в молодёжном центре «Универсалка» состоялось заседание книжного клуба «Чтение без границ». Участники клуба обсудили книгу Лорана Бине «Седьмая функция языка».
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