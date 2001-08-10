В Южно-Сахалинске приведут в порядок территорию у жилого комплекса по улице Загородной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С инициативой о восстановлении благоустройства обратились местные жители. Сегодня сотрудники отдела строительства и департамента архитектуры администрации Южно-Сахалинска, регионального отделения Народного фронта, застройщика и управляющей компании провели выездное совещание на территории жилого комплекса «Вузовец» в западной части города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Здесь возведены два жилых дома, на очереди - третий. Его сдача планируется на декабрь текущего года. Жители одного из корпусов обратились в региональное отделение Народного фронта с просьбой посодействовать в восстановлении целостности проезда со стороны ул Сахалинской до ул. Загородной. Сейчас здесь непросто проезжать машинам, идти пешеходам - дорожное полотно разбито, стоит вода в лужах.

- Главный вопрос людей - состояние дорожного полотна на проезде к домам, которое пострадало после ряда работ. Сегодня мы осмотрели территорию, спасибо администрации города за оперативное содействие по обращению - будет решен вопрос по отсыпке проезда до окончательного благоустройства территории после ввода дома в эксплуатацию. Также горожане обратили внимание на благоустройство дворовой территории - недостаток урн, ликвидация борщевика, озеленение и др. Побеседовали с представителем управляющей компании, все замечания приняты, - комментирует руководитель регионального исполкома Народного фронта Алена Силачева.

- Сегодня в ходе беседы выяснилось, что нарушение целостности проезда - это не только вина застройщика, но и сетевой компании, которая проводила здесь работы. Вопрос взят на контроль в администрации, разберемся и примем меры по приведению проезда в порядок, - отметила начальник отдела строительства администрации Южно-Сахалинска Татьяна Соловьева.

Также прозвучал вопрос про отсутствие у домов деревьев, которые были запланированы к посадке по проекту до ввода в эксплуатацию. Здесь договорились с застройщиком, что после ввода в эксплуатацию третьего корпуса (запланировано на декабрь текущего года), весной будут организованы высадки.

Администрация Южно-Сахалинска держит на контроле вопросы восстановления, приоритетом работы муниципалитета является качественное благоустройство городских территорий.