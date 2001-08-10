Специалисты одного из ведущих инженерно-технических центров страны определяют границы зон затопления и подтопления в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Решение о проведении масштабной научно-исследовательской работы было принято после серии мощных циклонов прошлого года. С разницей в месяц осенью в областной столице затопило сотни домов. Промежуточные итоги работы специалисты представили мэру Сергею Надсадину.

В совещании, которое прошло в администрации Южно-Сахалинска, также приняли участие руководители профильных структур муниципалитета. К работам по определению границ зон затопления и подтопления на территории городского округа привлечены сотрудники инженерно-технического центра «Джи Динамика» (Санкт-Петербург) и специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН (Южно-Сахалинск).

Выступая партнерами в большой исследовательской работе, специалисты двух крупных научных организаций ставят перед собой определенные задачи. Сотрудники СКБ САМИ ДВО РАН оценивают селевую опасность речных бассейнов западного склона Сусунайского хребта, выстраивают математические модели грязевых потоков, чтобы затем определить площадь зон риска. Одновременно инженеры из Санкт-Петербурга выявляют границы зон затопления и подтопления от всех рек и ручьев, протекающих в Южно-Сахалинске.

- С точки зрения гидрологических процессов территория города сложная. Особенности географического положения, непростой рельеф, влияние моря и т.д. Все это нужно учесть в работе. Мы проводим гидрологические, геологические работы, выполняем лазерное сканирование города. Для чего? Чтобы получить современный рельеф. Границы зон затопления и подтопления должны быть максимально корректно отражены на картографическом материале, - рассказал коммерческий директор компании «Джи Динамика» Николай Кулеш.

- Учитывая те сложности, с которыми город столкнулся в прошлом году, сейчас важно работать на перспективу. В результате исследований мы получим практические рекомендации. Сможем разработать комплекс мероприятий для решения существующей проблемы. Однозначно то, что в зонах затопления и подтопления будет запрещено строительство объектов, не обеспеченных сооружениями инженерной защиты, - сказал мэр Сергей Надсадин.

Добавим, специалисты инженерно-технического центра «Джи Динамика» имеют опыт работы в разных регионах страны. Среди них Амурская область, Камчатский край, Калининградская область, Забайкальский край, Санкт-Петербург и другие субъекты РФ. Исследования по определению зон затопления и подтопления сотрудники компании провели уже более чем в двухстах населенных пунктах. Результаты своей работы в Южно-Сахалинске они планируют представить в феврале 2025 года.