Дальневосточные клиенты Открытия получили предложение о переходе в ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первыми переходить в ВТБ в рамках объединения розничного бизнеса начали заемщики банка «Открытие», оформившие потребительские кредиты. В июне был запущен «бесшовный» онлайн-переход из одного банка в другой: его можно совершить без визита в офис, через интернет-банк и мобильное приложение.

Эта процедура, как и перевод средств в ВТБ, пройдет в полностью защищенных дистанционных каналах. Сейчас розничные клиенты «Открытия» получают персональные уведомления с предложением такого перехода.

Старшее поколение может обратиться в офис: здесь помогут совершить все необходимые действия для перевода выплат, вкладов и счетов. В ВТБ напомнили, что при переводе к ним пенсии клиенты получают специальные надбавки.

Онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех розничных клиентов банка «Открытие» до конца 2024 года.