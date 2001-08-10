Тихоокеанское
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12:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский ботанический сад в честь Дня молодёжи будет пускать юных посетителей бесплатно

Сахалинский ботанический сад в честь Дня молодёжи будет пускать юных посетителей бесплатно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН рад сообщить, что в связи с празднованием Дня Молодёжи для молодых людей до 18 лет вход в Ботанический сад будет бесплатным. Для подтверждения возраста просим предъявить документы, подтверждающие возраст, рассказали ТИА "Острова" в ботаническом саду.

 Ботанический сад открыт для посетителей каждый день с 10:00 до 20:00, билеты продаются до 19:00.

Стоимость простого взрослого билета - 300 руб., билет для пенсионеров до 70 лет стоит 100 руб., а от 70 лет - 50 руб.

Правом бесплатного посещения Ботанического сада могут пользоваться дети до 7 лет, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, участники СВО и люди с инвалидностью.

В обычные дни стоимость билета для детей от 7 до 10 лет - 100 руб., а от 10 до 18 лет - 150 руб.

Экологическое просвещение, формирование экологической культуры - одно из важнейших направлений деятельности филиала.

На территории Сада представлена богатейшая коллекция растений. Для посетителей смонтированы дорожки, уходящие вглубь Сада. Каждый может подышать свежим воздухом, наполненным ароматами цветов, послушать пение птиц и насладиться буйством красок цветущих растений. Например, сейчас цветут шикарные рододендроны, зацветает сирень.

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