Сахалинский ботанический сад в честь Дня молодёжи будет пускать юных посетителей бесплатно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН рад сообщить, что в связи с празднованием Дня Молодёжи для молодых людей до 18 лет вход в Ботанический сад будет бесплатным. Для подтверждения возраста просим предъявить документы, подтверждающие возраст, рассказали ТИА "Острова" в ботаническом саду.
Ботанический сад открыт для посетителей каждый день с 10:00 до 20:00, билеты продаются до 19:00.
Стоимость простого взрослого билета - 300 руб., билет для пенсионеров до 70 лет стоит 100 руб., а от 70 лет - 50 руб.
Правом бесплатного посещения Ботанического сада могут пользоваться дети до 7 лет, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, участники СВО и люди с инвалидностью.
В обычные дни стоимость билета для детей от 7 до 10 лет - 100 руб., а от 10 до 18 лет - 150 руб.
Экологическое просвещение, формирование экологической культуры - одно из важнейших направлений деятельности филиала.
На территории Сада представлена богатейшая коллекция растений. Для посетителей смонтированы дорожки, уходящие вглубь Сада. Каждый может подышать свежим воздухом, наполненным ароматами цветов, послушать пение птиц и насладиться буйством красок цветущих растений. Например, сейчас цветут шикарные рододендроны, зацветает сирень.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 07:29 Сегодня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
- 07:39 Сегодня Виды кассовой ленты
- 07:38 Сегодня Куртка аляска в кино: знаковые появления в популярных фильмах
- 07:37 Сегодня Магнитные сверлильные станки: возможности и преимущества
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
15:43 21 Июня Сахалинцев приглашают сняться в клипе группы SAHALIN
14:48 24 Июня Самый большой спорткомплекс в Александровске-Сахалинском сдадут в этом году
12:44 20 Июня Акции "Свеча памяти" и "Минута молчания" пройдут в Сахалинской области
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
Выбор редакции
- 12:44 Сегодня Сахалинский ботанический сад в честь Дня молодёжи будет пускать юных посетителей бесплатно
- 12:04 Сегодня Сахалинцы отправились на V фестиваль ГТО среди студентов
- 14:47 Вчера В Благовещенске откроется выставка "Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве"
- 10:00 Вчера Сахалинцев приглашают на "Летний Кубок по многоборью ГТО 2024"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?