МТС прокачала сеть в Сахалинской области на приусадебных участках в разгар дачного сезона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС улучшила покрытие LTE в окрестностях Сахалинской области. Абонентам МТС стал доступен мобильный интернет в садовых товариществах «Малинка», «Медик» и «Элита».

В разгар дачного сезона компания МТС расширила сеть 4G и разогнала скорость мобильного интернета на территории сахалинских дач. Летом многие жители Южно-Сахалинска предпочитают отдыхать от городской суеты на своих приусадебных участках. Благодаря мобильному интернету от МТС, они могут быть в курсе последних новостей и прогнозов погоды, работать удалённо, использовать разнообразные мобильные приложения для садоводства и консультироваться со специалистами, а также находить интересные рецепты для консервации овощей и других заготовок.

«Мы особое внимание уделяем модернизации и строительству сети МТС в пригороде. Сегодня как никогда отдых на даче становится все более популярным. В прошлом году МТС запустила мобильный интернет в более 30 СНТ Сахалинской области, в этом году мы продолжаем строительство. Благодаря скоростному мобильному интернету дачники смогут воспользоваться всеми возможностями экосистемы: смотреть фильмы в онлайн кинотеатре KION, читать книги в «Строках», слушать музыку в МТС Music», - отмечает директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.