Развитие транспортной инфраструктуры на Сахалине получило федеральную поддержку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко выступил на совещании по развитию транспортного комплекса в островном регионе, которое прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева и с участием министра транспорта РФ Романа Старовойта, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На совещании обсудили ряд проектов, которые в перспективе лягут в контур нового национального проекта «Эффективная транспортная система». Виталий Савельев высоко оценил динамику развития региона в транспортной сфере.

– Сахалинская область – один из стратегических форпостов России на восточном направлении. Это значимый регион в экономическом и геополитическом плане. Ввод в эксплуатацию новых транспортных объектов формирует дополнительный инвестиционный и промышленный потенциал области. Многие представленные и прорабатываемые проекты актуальны, мы их поддерживаем, - заявил заместитель председателя правительства РФ.

Особое внимание уделили вопросам дорожного строительства в регионе – завершению асфальтирования охинской трассы и строительству объездной дороги, которая разгрузит Южно-Сахалинск от автомобильных пробок, улучшит экологическую обстановку, а также ускорит доставку грузов с юга на север острова. Шла речь и о развитии аэропортовой инфраструктуры и морских портов региона.

Роман Старовойт подчеркнул значимость озвученных инициатив и предложил продолжить совместное обсуждение данных тем. Минтранс России придает особое значение развитию транспортного комплекса в регионах, в том числе Дальневосточного федерального округа. Например, в 2024 году в Сахалинскую область за счет мер поддержки по обновлению общественного транспорта по линии ведомства поставили 19 единиц транспорта.

Глава Сахалинской области отметил активную поддержку федеральных властей по вопросам, касающимся строительства сложных объектов транспортной инфраструктуры региона, в том числе, связывающих остров с материком, а также проекты в области развития морских перевозок и дорожного сообщения.

– Мы также обсудили очень важную тему – начало строительства Корсаковского порта. Вместе с министерством транспорта и министерством экономического развития Российской Федерации сверили позиции и идем к совместному решению вопроса в ближайший год, по всем позициям мы получили поддержку и это значимый для нас итог встречи, – сказал Валерий Лимаренко.

Участникам совещания также представили проект научно-практического интенсива «Архипелаг». Он пройдет с 8 по 21 июля на Сахалине и объединит передовые научные и практические инициативы в области беспилотных систем и проектов в сфере биотеха. Платформа будет способствовать выстраиванию диалога технологических стартапов научного сообщества, бизнеса и органов власти.