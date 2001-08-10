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09:33, | Новости общества Сахалина и Курил
Александр, Артём, София и Анна – самые популярные имена новорожденных сахалинцев и курильчан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году в Сахалинской области на свет появились уже более двух тысяч малышей, рассказали ТИА "Острова" в ЗАГСе Сахалинской области.
Популярными именами, которыми родители называют детей среди мальчиков стали: Александр, Артём, Матвей, Максим, Михаил. Среди девочек: София, Анна, Варвара, Ева, Виктория.
Среди редких имен отмечены:
- мальчики: Аверьян, Всеволод, Аскольд, Игнат, Арнольд;
- девочки: Адриана, Бэлла, Агния, Лукерия, Любовь.
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