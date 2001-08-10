11:16, | Новости общества Сахалина и Курил
За камбалой по 69 рублей за кг приглашают сегодня гостей и жителей Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 21 июня, жители и гости областного центра могут приобрести свежую камбалу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Торговля осуществляется по следующим адресам:
- пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места № 8-10): камбала - 69 руб/кг;
- ул. Емельянова, 31/2: камбала- 69 руб/кг;
- ул. Ленина, 252 Б (торговое место D10): камбала - 69 руб/кг.
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
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Новости общества Сахалина и Курил
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