На два дня ограничат движение по участку улицы Горького в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на два дня ограничат движение по участку улицы Горького. Связано это с проведение работ по фрезерованию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия участка ул. Горького от Тихоокеанской до Компроспекта. Оно продлится два дня: 22 и 23 июня с 08.00 до 21.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут проводиться по полосам. Объезд возможен по ул. Комсомольской.