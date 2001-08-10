Тихоокеанское
информационное агентство
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10:51, | Новости общества Сахалина и Курил

На два дня ограничат движение по участку улицы Горького в Южно-Сахалинске

На два дня ограничат движение по участку улицы Горького в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на два дня ограничат движение по участку улицы Горького. Связано это с проведение работ по фрезерованию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия участка ул. Горького от Тихоокеанской до Компроспекта. Оно продлится два дня: 22 и 23 июня с 08.00 до 21.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут проводиться по полосам. Объезд возможен по ул. Комсомольской.

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