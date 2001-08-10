До прямой линии губернатора Сахалинской области остается два дня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в пятницу, 21 июня. Прямой эфир на телеканале «ОТВ-Сахалин», а также в официальной группе правительства Сахалинской области ВКонтакте» начнется в 10:00.
Самой популярной темой обращений стал ремонт дорог. На втором месте – вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Сахалинцев волнует приведение в порядок домов и дворов, модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, подключение к экологически чистому топливу, приведение в порядок детских площадок. Также актуальными для жителей островов остаются темы качества и доступности медицинской помощи, строительства школ и ремонта детских садов, переселения из аварийного жилья, повышения транспортной доступности в период отпусков.
Напомним, оставить обращение губернатору можно по телефону: 8(4242) 670-391.
Кроме того, вопросы принимаются в видео- или текстовом форматах с пометкой «прямая линия» через социальные сети.
Вопросы можно оставить в личных аккаунтах Валерия Лимаренко:
– Телеграм (https://t.me/limarenko_official);
– Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenko);
– ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official).
Также обращения принимаются на страницах Центра управления регионом:
– Телеграм (https://t.me/s/tsur65);
– Одноклассники (https://ok.ru/tsur65);
– ВКонтакте (https://vk.com/tsur65).
Все поступившие на прямую линию обращения будут отработаны, их авторы обязательно получат ответы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
Выбор редакции
- 16:00 Вчера В Южно-Сахалинске открывается выставка "Коктейль с морем"
- 14:56 18 Июня В Южно-Сахалинске проходят антинаркотические рейды
- 14:28 17 Июня Сахалинские легкоатлеты завоевали 44 медалей в чемпионате и первенстве Дальнего Востока
- 16:42 14 Июня Сахалинец завоевал бронзу на соревнованиях "Юный стрелок России"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?