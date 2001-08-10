Тихоокеанское
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11:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

13 июня в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству

13 июня в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- подготовка к асфальтированию (фрезерование) по ул. Железнодорожной от пер. Солнечного до пр. Победы;

- подготовка тротуара по ул. Больничной в районе дома №34 к асфальтированию;

- замена разрушенных бортовых камней в районе пересечения ул. Сахалинской и ул. Милицейской; по ул. Комсомольской в районе дома №117.

В областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек и др. Продолжаются покос травы на Коммунистическом проспекте, площади Ленина, посадка цветов на кольцевой развязке Ленина - Пуркаева, другие работы.

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