Сахалинцев приглашают на разговор о любви и смерти Пушкина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча с кинодраматургом, историком и тележурналистом Георгием Молокиным на тему «Пушкин. Любовь и смерть» пройдет в главной библиотеке островного региона 21 июня в 16.00. Слушатели узнают о том, как любовь к Наталье Гончаровой отразилась в творчестве поэта, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Георгий Молокин родился в мае 1952 года. Окончил Горьковский государственный университет по исторической специальности, а также высшие режиссёрские курсы при Госкино по специальности «кинодраматург». В разные годы работал корреспондентом, редактором, директором нижегородской телерадиокомпании «ННТВ».

В 1997 году создал и возглавил телекомпанию «Диалог». В 2012 году – открыл школу телевизионного мастерства. Также известен своими циклами лекций об Антоне Чехове, Александре Пушкине, Николае Гоголе и других русских писателях.