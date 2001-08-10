Предприятия и организации Южно-Сахалинска приглашают принять участие в конкурсе "Премия здоровья"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент социальной политики Южно-Сахалинска с 1 июля начнёт прием заявок от предприятий и организаций всех форм собственности на конкурс, цель которого - признание достижений в вопросах сохранения здоровья работников и внедрения на производстве здоровьесберегающих технологий.
Напомним, согласно положению администрации Южно-Сахалинска о проведении ежегодного городского конкурса на приз мэра города «Премия здоровья», участие в нем могут на заявительной основе принять организации, хозяйствующие на территории городского округа. Конкурс включает две номинации:
1. «Лучшее мероприятие/проект по сохранению традиционных семейных ценностей и формированию здоровой семьи»;
2. «Лучшее мероприятие/проект по формированию здорового образа жизни среди населения городского округа «Город Южно-Сахалинск».
В каждой номинации будут три призовых места с вручением дипломов лауреата. Для участия в конкурсе будет необходимо направить:
- заявку;
- презентацию о ходе реализации мероприятия/проекта;
- дополнительные материалы (ссылки на публикации в СМИ, фото, аудио, видеоматериалы, ссылки на публикации в Интернете, социальных сетях).
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 1 июля по 25 августа. Победители определятся в каждой номинации до 3 октября текущего года. Ознакомиться с положением о конкурсе, формой заявки и условиями ее подачи, а также с критериями оценки заявок можно более подробно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска по адресу.
Адрес конкурсной комиссии: Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 169, департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска. По возникающим вопросам можно обратиться по тел: 300-715, 312-710.
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