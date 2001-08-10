Жители Сахалинской области покупают умные устройства для дома перед отпуском, чтобы обезопасить своё имущество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС, цифровая экосистема, зафиксировала пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения в собственной розничной сети. Чаще всего жители Сахалинской области выбирали камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. По мнению аналитиков МТС, это связано с желанием жителей области обезопасить жильё в сезон летних отпусков.
Аналогичная ситуация фиксировалась и в 2023 году, однако в мае 2024 года продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения оказались выше мая прошлого года на 33%.
Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж. Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.
«Растущая с каждым годом популярность устройств умного дома среди сахалинцев объясняется стремлением к повышению уровня комфорта и безопасности в жилище. Этому способствует также развитый функционал и доступность гаджетов для дома. Например, с начала года средняя стоимость камер снизилась до 3078 рублей», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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