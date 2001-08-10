Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июня 2024
Сейчас 08:29
89,02|95,74|66,91
Завтра на Сахалине прогнозируют сильные дожди
16:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Сахалинской области покупают умные устройства для дома перед отпуском, чтобы обезопасить своё имущество

Жители Сахалинской области покупают умные устройства для дома перед отпуском, чтобы обезопасить своё имущество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС, цифровая экосистема, зафиксировала пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения в собственной розничной сети. Чаще всего жители Сахалинской области выбирали камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. По мнению аналитиков МТС, это связано с желанием жителей области обезопасить жильё в сезон летних отпусков.

Аналогичная ситуация фиксировалась и в 2023 году, однако в мае 2024 года продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения оказались выше мая прошлого года на 33%.

Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж. Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.

 «Растущая с каждым годом популярность устройств умного дома среди сахалинцев объясняется стремлением к повышению уровня комфорта и безопасности в жилище. Этому способствует также развитый функционал и доступность гаджетов для дома. Например, с начала года средняя стоимость камер снизилась до 3078 рублей», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?