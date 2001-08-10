"Единая Россия" выдвинула Валерия Лимаренко кандидатом на должность губернатора Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 июня в Южно-Сахалинске состоялась ХXXII Конференция Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия», делегаты которой обсудили задачи партии на выборах избирательного цикла в 2024 году.

«Единая Россия» – ведущая политическая сила в стране и островном регионе. Наша главная цель – забота о людях. Хочу отметить, что в целом сделано много. Но не все проблемы еще решены. Нам нужно работать еще более эффективно в тесном взаимодействии с жителями области. Наши программы и проекты должны дополняться в соответствии с запросами людей. Необходимо чутко реагировать на ситуации, происходящие в стране и Сахалинской области. Рассчитываю на вашу поддержку и дальнейшую плодотворную работу», — сказал секретарь Сахалинского регионального отделения Партии «Единая Россия» Валерий Лимаренко.

«Партия взаимодействует с губернатором и правительством Сахалинской области в разных аспектах. Необходимо сохранить наш ритм и общий настрой на победу. И я уверен, что опыт, который мы приобрели за эти годы, позволит нам решить любую задачу в интересах людей. Сейчас регион стоит на пороге исторических перемен. Проекты, инициированные Валерием Игоревичем, станут крепким фундаментом дальнейшего развития островов на десятилетия вперед», — сказал руководитель регионального исполнительного комитета Михаил Шувалов.

Он напомнил, что помимо губернаторских выборов на Сахалине в этом году пройдет еще несколько избирательных кампаний муниципального уровня: выборы депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска, а также выборы депутатов в Собраниях Невельского и Ногликского городских округов.

«Партия должна приложить все усилия и улучшить свой результат по отношению к прошлым выборам. Для этого есть все возможности!», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Делегаты конференции «Единой России» на основании итогов тайного голосования выдвинули Валерия Лимаренко кандидатом на должность Губернатора Сахалинской области на выборах, которые пройдут 8 сентября 2024 года. Также партийцы приняли решение о проведении второго этапа Конференции на котором будет принята Предвыборная программа Партии.