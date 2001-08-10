"Единая Россия" выдвинула Валерия Лимаренко кандидатом на должность губернатора Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
10 июня в Южно-Сахалинске состоялась ХXXII Конференция Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия», делегаты которой обсудили задачи партии на выборах избирательного цикла в 2024 году.
«Единая Россия» – ведущая политическая сила в стране и островном регионе. Наша главная цель – забота о людях. Хочу отметить, что в целом сделано много. Но не все проблемы еще решены. Нам нужно работать еще более эффективно в тесном взаимодействии с жителями области. Наши программы и проекты должны дополняться в соответствии с запросами людей. Необходимо чутко реагировать на ситуации, происходящие в стране и Сахалинской области. Рассчитываю на вашу поддержку и дальнейшую плодотворную работу», — сказал секретарь Сахалинского регионального отделения Партии «Единая Россия» Валерий Лимаренко.
«Партия взаимодействует с губернатором и правительством Сахалинской области в разных аспектах. Необходимо сохранить наш ритм и общий настрой на победу. И я уверен, что опыт, который мы приобрели за эти годы, позволит нам решить любую задачу в интересах людей. Сейчас регион стоит на пороге исторических перемен. Проекты, инициированные Валерием Игоревичем, станут крепким фундаментом дальнейшего развития островов на десятилетия вперед», — сказал руководитель регионального исполнительного комитета Михаил Шувалов.
Он напомнил, что помимо губернаторских выборов на Сахалине в этом году пройдет еще несколько избирательных кампаний муниципального уровня: выборы депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска, а также выборы депутатов в Собраниях Невельского и Ногликского городских округов.
«Партия должна приложить все усилия и улучшить свой результат по отношению к прошлым выборам. Для этого есть все возможности!», — подчеркнул Михаил Шувалов.
Делегаты конференции «Единой России» на основании итогов тайного голосования выдвинули Валерия Лимаренко кандидатом на должность Губернатора Сахалинской области на выборах, которые пройдут 8 сентября 2024 года. Также партийцы приняли решение о проведении второго этапа Конференции на котором будет принята Предвыборная программа Партии.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
17:07 5 Июня В Сахалинском областном онкодиспансере внедряют инновационный метод лечения
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
11:16 6 Июня На Сахалине приступили к благоустройству детских игровых площадок
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
Выбор редакции
- 09:42 Вчера Южно-Сахалинск и Иркутск подписали соглашение о сотрудничестве
- 13:39 10 Июня На Камчатке осваивают новый для полуострова вид туризма – алкогольный
- 13:08 7 Июня Народная поэтесса Якутии Наталья Харлампьева встретилась с сахалинцами
- 16:08 6 Июня БПЛА зафиксировал повторный вынос грязи со стройплощадки возле ЖК "Роза Таун" в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?