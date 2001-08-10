Более 1100 студентов трудоустроят на путину в Сахалинской области в 2024 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2024 году в Сахалинской области рыбопромышленники трудоустроят 1100 студентов со всей страны. Всего будет организовано 5 трудовых проектов, которые охватят весь остров:
- два всероссийских студенческих путинных отряда - «Владимирово» (с. Владимирово) и отряд «Каниф» (г.Невельск);
- три межрегиональных студенческих путинных отрядов - «Оха» (г. Оха), «Поронайск» (г. Поронайск) и отряд «Таранай» (с.Таранай).
Отряд «Таранай» уже отработал первую смену в 2024 году. Весенний трудовой проект был организован в апреле и мае. В нем приняли участие 80 студентов из Астраханской, Калининградской, Иркутской, Кировской, Вологодской и Томской областей, Хабаровского, Приморского, Алтайский и Забайкальский краев и Республики Саха (Якутия).
Участниками нового сезона станут, в том числе, студенты Сахалинского политехнического центра № 3 из Поронайска, где выпускают специалистов в сфере рыбопереработки.
Во время проектов ребята из студенческих отрядов не только работают, но и интересно проводят свободное время. Для знакомства молодежи с областью региональные власти, работодатели, а также Сахалинское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» организуют различные мероприятия и познавательные экскурсии.
С 2023 года Сахалинская область является опорной площадкой Всероссийского форума путинных отрядов. Целью проведения Форума является создание условий для успешного вовлечения молодежи Российской Федерации для работы в рыбоперерабатывающей промышленности через совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров в составе студенческих путинных отрядов
В летнем трудовом семестре 2023 года более 500 студентов-участников студенческих отрядов из 18 регионов Российской Федерации, в том числе 25 учащихся островного региона, отработали на восьми рыбоперерабатывающих предприятиях Сахалинской области. При этом, следует отметить ежегодный рост трудоустраиваемых представителей студенческих отрядов и увеличение потребности в них со стороны предприятий.
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