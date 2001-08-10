12 июня отделения Почты России не будут работать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 июня станет выходным днём для почтовых отделений. 11 июня почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 13 июня продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.

В праздничный день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

Уточнить актуальное расписание ближайшего отделения Почты России можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Отметим, большую часть почтовых услуг можно получить дистанционно с помощью мобильного приложения. Например, оформить отправку посылок онлайн и получать бонусы, выдать электронную доверенность близкому человеку на получение почты во время отпуска. Кроме этого, в мобильном приложении удобно выбрать периодические издания для себя и родственников. Установить приложение можно, перейдя по ссылке Почты.