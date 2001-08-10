Тихоокеанское
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11:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

12 июня отделения Почты России не будут работать

12 июня отделения Почты России не будут работать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 июня станет выходным днём для почтовых отделений. 11 июня почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 13 июня продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.

В праздничный день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

Уточнить актуальное расписание ближайшего отделения Почты России можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Отметим, большую часть почтовых услуг можно получить дистанционно с помощью мобильного приложения. Например, оформить отправку посылок онлайн и получать бонусы, выдать электронную доверенность близкому человеку на получение почты во время отпуска. Кроме этого, в мобильном приложении удобно выбрать периодические издания для себя и родственников. Установить приложение можно, перейдя по ссылке Почты.

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