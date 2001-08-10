На Сахалине открывается фестиваль архивных кинодокументов "SakhАрхивFest"!
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14 июня в 16:00 приглашают сахалинцев и гостей области на открытие III Сахалинского фестиваля архивных кинодокументов "SakhАрхивFest"!
2024 год – Год семьи, и наш фестиваль продолжит укреплять историческую и культурную связь между поколениями. SakhАрхивFest – уникальный проект для Дальневосточного федерального округа. Сахалинская область единственная обладает обширным архивным кинофондом, популяризация которого привлекает интерес людей зрелого возраста и молодежи к изучению истории региона, побуждает к исследовательской деятельности.
Вот уже в третий раз Государственный исторический архив откроет двери в мир архивного кино. Такой формат, как оказалось, интересен не только увлеченным исследователям, но и всем любителям истории области. За два предыдущих года работы фестиваля наши земляки узнали трудовом и жизненном пути предыдущих поколений своих семей, увидели своих знакомых и сослуживцев в архивных кадрах.
На торжественной церемонии открытия будут продемонстрированы киносюжеты о преемственности поколений и семейном счастье. Ждем вас 14 июня в 16:00 в конференц-зале исторического парка «Россия – моя история»!
III Сахалинский фестиваль архивных кинодокументов «SakhАрхивFest» реализуется по инициативе министерства культуры и архивного дела Сахалинской области при поддержке ООО «Сахалинская Энергия» в рамках фонда социальных инициатив «Энергия».
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