На Сахалине открывается фестиваль архивных кинодокументов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 июня в 16:00 приглашают сахалинцев и гостей области на открытие III Сахалинского фестиваля архивных кинодокументов "SakhАрхивFest"!

2024 год – Год семьи, и наш фестиваль продолжит укреплять историческую и культурную связь между поколениями. SakhАрхивFest – уникальный проект для Дальневосточного федерального округа. Сахалинская область единственная обладает обширным архивным кинофондом, популяризация которого привлекает интерес людей зрелого возраста и молодежи к изучению истории региона, побуждает к исследовательской деятельности.

Вот уже в третий раз Государственный исторический архив откроет двери в мир архивного кино. Такой формат, как оказалось, интересен не только увлеченным исследователям, но и всем любителям истории области. За два предыдущих года работы фестиваля наши земляки узнали трудовом и жизненном пути предыдущих поколений своих семей, увидели своих знакомых и сослуживцев в архивных кадрах.

На торжественной церемонии открытия будут продемонстрированы киносюжеты о преемственности поколений и семейном счастье. Ждем вас 14 июня в 16:00 в конференц-зале исторического парка «Россия – моя история»!

III Сахалинский фестиваль архивных кинодокументов «SakhАрхивFest» реализуется по инициативе министерства культуры и архивного дела Сахалинской области при поддержке ООО «Сахалинская Энергия» в рамках фонда социальных инициатив «Энергия».