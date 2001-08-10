Капремонт более 50 домов завершили на Сахалине и Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Еще несколько десятков объектов готовят к сдаче. Капитальный ремонт высокими темпами ведут во всех районах островного региона, в том числе на Курильских островах. Наибольший объем, 111 домов, приходится на областной центр, рассказали ТИА "Острова" в региональном фонде капремонта.

Как сообщил руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Игорь Бондарев, в рамках реализации профильной региональной программы отремонтировано 107 конструктивов в 56 домах из плана 2024 года.

- На данный момент работы выполнены в 21 доме. Ведется приемка, проверка документов, сверка проведенных объемов. Остальные дома в работе. Подрядчики ремонтируют крыши, фасады, инженерные сети, подвальные помещения. Мы уверены, что набранный темп позволит выполнить поручение губернатора и отремонтировать в 2024 году – 340 домов, что в два раза больше предыдущего года, - отметил Игорь Бондарев.

Так, капремонт уже завершили в некоторых домах Корсаковского, Холмского, Невельского, Томаринского, Охинского, Южно-Курильского, Курильского округов и в Южно-Сахалинске. При этом работы вели как в райцентрах, так и сёлах. Например, на улице Ленинского Комсомола 25, 26 в Курильске капитального отремонтировали сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также подвалы. Досрочно завершили капремонт сетей, фасада и подвала на Шахтовой, 15 в селе Горнозаводске и Дачной, 2 в Шебунино.

В Южно-Сахалинске раньше срока сдали 30 объектов. Новыми крышами обзавелись дома на улицах Железнодорожной, Космонавта Поповича, Емельянова, Горького, Комсомольской, Пограничной, Саранской, Чехова, а также на проспекте Мира. На Сахалинской, 23 и Украинской, 11 обновили сети электроснабжения, а на Физкультурной, 120 - полностью заменили все инженерные сети.

Опережающими темпами выполнили капремонт и на некоторых объектах в планировочных районах Южно-Сахалинска. Крыши обновили в домах №30 на улице 30 лет Победы и №25А в переулке Горького в Ново-Александровске, а также №41 на Пионерской и №1а на Гайдука в Луговом. В Дальнем новый фасад получил дом №16 на улице Студенческой.

На Сахалине и Курилах в 2024 году в 340 домах капитально отремонтируют свыше 700 конструктивов.