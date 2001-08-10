Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2024
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10:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 11 июня будет ограничено движение по внутриквартальному проезду в ЖК "Аралия"

В Южно-Сахалинске 11 июня будет ограничено движение по внутриквартальному проезду в ЖК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках выполнения работ по ремонту проезда, расположенного от ул. Горького до восточной стороны дома № 373А по ул. Комсомольской, 11 июня с 9.00 до 17.00 данный участок будет закрыт для движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жителей района просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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