В Южно-Сахалинске ограничено движение на перекрестке улиц Горной и Комсомольской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением ремонтных работ АО «СКК» на сетях теплоснабжения сегодня с 09:00 полностью ограничено движение на перекрестке улиц Горной и Комсомольской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ремонтные работы ведутся на ул. Горной и в районе дома №52 - проезд по Горной в районе пер. Партизанского также перекрыт.

Работы планируется завершить к концу текущего месяца. О любых изменениях графика будет сообщено дополнительно.

Автомобилистам необходимо учитывать информацию при движении в этом районе города.