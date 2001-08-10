"Сахалинэнерго" возглавил Павел Яковлев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Генеральным директором ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) назначен Павел Яковлев, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Павел Геннадьевич Яковлев родился 7 августа 1974 года в городе Чите Забайкальского края. Трудовую деятельность после окончания Читинского государственного технического университета начал инженером-наладчиком на одном из предприятий по наладке электротехнического оборудования в г. Кемерово.
С 1999 по 2003 годы работал на Харанорской ГРЭС в Читинской области, пройдя путь от старшего дежурного электромонтера главной схемы электротехнического цеха до начальника производственно-технического отдела.
В 2003 году его пригласили работать на Сахалинскую ГРЭС в должности заместителя главного инженера по эксплуатации, в 2004 он стал директором электростанции.
В 2006 году получил назначение на должность первого заместителя Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» – главного инженера.
Награжден Почетными грамотами Министерства энергетики РФ и Правительства Сахалинской области, удостоен почетного звания «Заслуженный работник энергосистем Востока».
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