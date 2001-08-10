ВТБ расширит меры господдержки для среднего и малого бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ с начала года обеспечил финансирование более 10 тыс. соглашений с клиентами малого и среднего бизнеса в рамках госпрограмм на общую сумму 1 трлн рублей. До конца года ВТБ планирует участие в дополнительных отраслевых госпрограммах, в том числе в новых регионах России. Об этом сообщил на ПМЭФ–2024 член правления ВТБ Руслан Еременко.

В 2024 году клиенты ВТБ получат новые возможности льготного финансирования. Для дорожно-строительных компаний будет представлена программа Росавтодора №1312, заработает программа Минтранса России №1628 по финансированию приобретения торговых судов. В новых регионах ВТБ планирует поддержать аграриев по программе Минсельхоза №1115.

«Сегодня госпрограммы занимают 20% кредитного портфеля среднего и малого бизнеса в ВТБ. Для финансирования предпринимателей мы используем все действующие инструменты госсубсидирования, чтобы предоставить им оптимальные условия обслуживания кредитов. ВТБ предлагает клиентам широкий спектр мер господдержки для среднего и малого бизнеса и обеспечивает крупные объемы льготного финансирования в сельском хозяйстве, различных отраслях промышленности, туризме. Благодаря участию в новых госпрограммах мы расширим возможности кредитования для клиентов из других отраслей экономики, в том числе дорожного строительства и судостроения», – отметил Руслан Еременко.

Наибольший объем льготного кредитования в портфеле ВТБ сегодня приходится на программу Минсельхоза 1528 – по ней заключено более 2,5 тыс. кредитных соглашений на 356 млрд рублей. По числу кредитов лидирует программа Минэкономразвития 1764 – 5,8 тыс. соглашений на 280 млрд рублей. ВТБ – ведущий банк по работе в рамках совмещенной программы 1764 и Корпорации МСП, по которой на данный момент заключены соглашения на 72 млрд рублей.

В число крупнейших также входят программы Минпромторга – льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции (58 млрд рублей) и производства приоритетной продукции (более 35 млрд рублей). По промышленной ипотеке объем финансирования клиентов достиг 28 млрд рублей.