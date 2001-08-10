ВТБ расширит меры господдержки для среднего и малого бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ с начала года обеспечил финансирование более 10 тыс. соглашений с клиентами малого и среднего бизнеса в рамках госпрограмм на общую сумму 1 трлн рублей. До конца года ВТБ планирует участие в дополнительных отраслевых госпрограммах, в том числе в новых регионах России. Об этом сообщил на ПМЭФ–2024 член правления ВТБ Руслан Еременко.
В 2024 году клиенты ВТБ получат новые возможности льготного финансирования. Для дорожно-строительных компаний будет представлена программа Росавтодора №1312, заработает программа Минтранса России №1628 по финансированию приобретения торговых судов. В новых регионах ВТБ планирует поддержать аграриев по программе Минсельхоза №1115.
«Сегодня госпрограммы занимают 20% кредитного портфеля среднего и малого бизнеса в ВТБ. Для финансирования предпринимателей мы используем все действующие инструменты госсубсидирования, чтобы предоставить им оптимальные условия обслуживания кредитов. ВТБ предлагает клиентам широкий спектр мер господдержки для среднего и малого бизнеса и обеспечивает крупные объемы льготного финансирования в сельском хозяйстве, различных отраслях промышленности, туризме. Благодаря участию в новых госпрограммах мы расширим возможности кредитования для клиентов из других отраслей экономики, в том числе дорожного строительства и судостроения», – отметил Руслан Еременко.
Наибольший объем льготного кредитования в портфеле ВТБ сегодня приходится на программу Минсельхоза 1528 – по ней заключено более 2,5 тыс. кредитных соглашений на 356 млрд рублей. По числу кредитов лидирует программа Минэкономразвития 1764 – 5,8 тыс. соглашений на 280 млрд рублей. ВТБ – ведущий банк по работе в рамках совмещенной программы 1764 и Корпорации МСП, по которой на данный момент заключены соглашения на 72 млрд рублей.
В число крупнейших также входят программы Минпромторга – льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции (58 млрд рублей) и производства приоритетной продукции (более 35 млрд рублей). По промышленной ипотеке объем финансирования клиентов достиг 28 млрд рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:36 Сегодня Правительство Сахалинской области и компания "Логин Дело" займутся развитием Корсаковского порта
17:54 Сегодня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
09:25 Сегодня Сахалинский Минтуризм разъяснил туроператорам порядок экскурсий на маяк Анива
08:51 Сегодня МегаФон и Свердловская область договорились о сотрудничестве по цифровизации региона
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
10:43 31 Мая 31 мая в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
14:17 31 Мая "Горячий сезон" в аэропорту Южно-Сахалинска открывается дополнительными рейсами в Москву
11:14 31 Мая Начинающие предприниматели Южно-Сахалинска могут получить субсидию на открытие собственного дела
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
Выбор редакции
- 13:08 Сегодня Народная поэтесса Якутии Наталья Харлампьева встретилась с сахалинцами
- 16:08 Вчера БПЛА зафиксировал повторный вынос грязи со стройплощадки возле ЖК "Роза Таун" в Южно-Сахалинске
- 11:16 Вчера На Сахалине приступили к благоустройству детских игровых площадок
- 11:57 5 Июня В Южно-Сахалинске качеству материалов при ремонте дорог уделяют особое внимание
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?