ВТБ более чем на 20% нарастил темпы кредитования среднего и малого бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2024 года ВТБ выдал более 12,6 тысяч кредитов среднему и малому бизнесу на 754 млрд рублей. Это на 22% превышает объем сделок за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель группы ВТБ в сегменте СМБ превышает 3,2 трлн рублей. Об этом на ПМЭФ-2024 сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
«Динамика объема новых кредитов среднему и малому бизнесу закономерна на фоне высокой инвестиционной активности таких предприятий. Они успешно преодолели последствия санкций и сегодня во многом обеспечивают дальнейшее развитие импортозамещения, рост внутреннего производства и новые рабочие места. По нашим данным, более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес на горизонте ближайшего года. Поддержка этого сегмента будет иметь решающее значение для обеспечения устойчивого развития экономики», – заявил Денис Бортников.
Инвестиционные кредиты сегодня занимают 55% объема кредитного портфеля СМБ. Предприниматели ориентируются на среднесрочные и долгосрочные вложения в развитие своего бизнеса – 99% кредитов СМБ выдано на срок год и более.
Топ-менеджер подчеркнул, что банк также нацелен на активное развитие сегмента малого и микро-бизнеса, где драйвером кредитования выступают экспресс-кредиты с онлайн-оформлением и автоматизированным принятием решения за несколько минут. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году ВТБ уже удвоил объем «быстрых» онлайн-кредитов для бизнеса. Они особенно востребованы в сферах торговли, услуг, строительстве и транспорте. Средняя сумма экспресс-кредита среди клиентов банка составляет 4,1 млн рублей.
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