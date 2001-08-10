Жителям СНТ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Южно-Сахалинска совместно с представителями территориального отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России провели профилактический рейд на территории СНТ «Ясная поляна» и напомнили жителям о правилах пожарной безопасности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На территории СНТ расположены 217 участков и 13 улиц. Во время обхода особое внимание проверяющие уделили наличию пожарного щита, который должен быть укомплектован необходимым инвентарем, осмотрели состояние электропроводки домов, подъездные пути для пожарных автомобилей.

Также еще одна важная задача участников инспекции — информировать жителей о необходимости страховать свое имущество, разъяснять правила пожарной безопасности, а также вручить специально разработанные памятки противопожарных правил в быту, при эксплуатации печей и каминов, бытового газа.

По завершении проверки сотрудники управления по делам ГО и ЧС указали председателю СНТ на недостатки, дали необходимые рекомендации.

Напомним, профилактические рейды проводятся на территории городского округа еженедельно.

С правилами пожарной безопасности можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.