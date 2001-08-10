Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июня 2024
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В Южно-Сахалинске будет временно ограничено движение на участке улицы Комсомольской
16:09, | Новости общества Сахалина и Курил

В связи с нанесением дорожной разметки в Южно-Сахалинске перекроют несколько перекрестков

В связи с нанесением дорожной разметки в Южно-Сахалинске перекроют несколько перекрестков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения будут действовать в ночное время, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в рамках выполнения работ по нанесению дорожной разметки с 23:00 7 июня до 5:00 8 июня для автомобильного движения будут перекрыты перекрестки Сахалинская - Ленина и Ленина — Пограничная.

С 23:00 8 июня до 5:00 9 июня для проведения аналогичных работ будут закрыты перекрестки Сахалинская — Амурская и Ленина — Емельянова.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

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