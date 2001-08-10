16:09, | Новости общества Сахалина и Курил
В связи с нанесением дорожной разметки в Южно-Сахалинске перекроют несколько перекрестков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ограничения будут действовать в ночное время, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, в рамках выполнения работ по нанесению дорожной разметки с 23:00 7 июня до 5:00 8 июня для автомобильного движения будут перекрыты перекрестки Сахалинская - Ленина и Ленина — Пограничная.
С 23:00 8 июня до 5:00 9 июня для проведения аналогичных работ будут закрыты перекрестки Сахалинская — Амурская и Ленина — Емельянова.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
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Новости общества Сахалина и Курил
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