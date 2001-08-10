В этом году в Южно-Сахалинске капитально отремонтируют территории 50 многоквартирных домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается благоустройство и капитальный ремонт дворов. Подрядные организации приступили к работам по всем включенным в план адресам. На территории домов 253 А и 253 Б по ул Комсомольской работы должны завершиться с опережением графика, уже в июле, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках капитального ремонта в зависимости от проекта во дворах меняется основание, асфальтобетонное покрытие, бордюрные камни, ремонтируются отмостки жилых домов, проводится озеленение территории и др.

- Во дворах домов 253 А и 253 Б по ул. Комсомольской рабочие приступили к демонтажу существующего асфальтобетонного покрытия, смотнировали новый бортовой камень и занимаются устройством щебеночного основания на тротуарах,- рассказал о текущих работах инженер по надзору за строительством Управления дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Евгений Но.

В дальнейшем подрядчик произведет замену асфальтобетонного покрытия проездов и выполнит ряд завершающих работ. Двор украсят живой изгородью - кустарником.

Как рассказал представитель подрядной организации Александр Иванов, работы здесь начались 15 мая. По графику, установленному муниципальным контрактом, дорожники должны завершить работу до 1 сентября, но идут с опережением и сдадут обновленный двор уже в начале июля.

Работы выполняются при взаимодействии с жителями домов, департаментом дорожного хозяйства и депутатами Городской думы. По словам специалистов, все текущие вопросы они обсуждают на общем собрании. Люди относятся к труду работников с пониманием, например, по необходимости с готовностью убирают машины с придомовой территории.

Капитальный ремонт выполняется в рамках программы «Формирование современной городской среды». В 2024 году запланировано охватить капитальным ремонтом 20 объектов, это придомовые территории 52 многоквартирных домов. Благодаря текущему ремонту в этом году уже преобразились дворы 70 многоквартирных домов. Ход работ по благоустройству в городе находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина.