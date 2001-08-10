В Южно-Сахалинске наказывают водителей грузовиков за нарушение правил движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрацию Южно-Сахалинска поступают сообщения от жителей об интенсивном движении большегрузной техники на улицах, где установлены дорожные знаки, запрещающие данному типу автомобилей передвижение на этих участках, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, например, несмотря на знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено» большегрузы продолжают курсировать на улицах 1-ой Октябрьской и Батурова. Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля оперативно приняли сигнал в работу и совместно Госавтоинспекцией выехали на место. В ходе организованного рейда были зафиксированы факты нарушений. На водителей составлено 5 протоколов об административных правонарушениях в ч. 6 ст. 12.16 КоАП РФ.

Отметим, в Южно-Сахалинске сегодня ведется активное строительство. Подрядчики привлекают к процессу большое количество строительной большегрузной техники, водители которой не всегда соблюдают требования правил дорожного движения и двигаются по дорогам общего пользования там, где это запрещено, при этом подвергая сверхмерной нагрузке дорожное полотно и разрушая его.

Администрация Южно-Сахалинска продолжит совместные рейды.