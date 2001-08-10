Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июня 2024
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В Южно-Сахалинске будет временно ограничено движение на участке улицы Комсомольской
15:04, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске будет временно ограничено движение на участке улицы Комсомольской

В Южно-Сахалинске будет временно ограничено движение на участке улицы Комсомольской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На период выполнения работ по реконструкции существующей тепловой камеры будет временно ограничено движение по двум западным полосам (включая тротуар) ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Хабаровской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Планируется, что ограничение начнет действовать в начале рабочей недели, ориентировочно с 10 июня (дата будет зависеть от технических моментов, связанных с окончанием отопительного сезона) и продлится до 20 июля. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Добавим, данные работы будут выполняться для повышения надежности и качества системы теплоснабжения города.

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