В Южно-Сахалинске построят современную газовую котельную
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Газовая котельная «Бумажная» будет построена в Южно-Сахалинске на условиях государственно-частного партнерства. Соглашение о создании нового объекта публичной инфраструктуры заключили правительство Сахалинской области и акционерное общество «Росатом Инфраструктурные решения». Церемония состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума.
Согласно документу, который скрепили своими подписями губернатор Валерий Лимаренко, генеральный директор «Росатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, в областном центре в районе улицы Бумажная будет построена современная газовая котельная мощностью 130 МВт. Ее задача - обеспечивать теплом центральную часть города.
- Ввод в эксплуатацию нового объекта энергетики решит сразу несколько важных задач. Котельная повысит качество теплоснабжения в центре Южно-Сахалинска. Мы каждый год строим свыше квадратного метра жилья на одного жителя области. Чтобы поддерживать такие темпы, переселять людей из аварийных зданий в новые теплые и уютные квартиры, нужны дополнительные мощности, в том числе и по теплоснабжению. Они у нас появятся благодаря сотрудничеству с компанией «Росатом инфраструктурные решения» и новой котельной. Отмечу, что при этом сахалинский газ будет использоваться непосредственно в интересах жителей области, - сказал Валерий Лимаренко.
Суммарный объем средств, которые вложит в реализацию проекта «Росатом Инфраструктурные решения», превысит 2 миллиарда рублей.
- В Южно-Сахалинске один из самых длинных отопительных сезонов в стране. Новый теплоисточник необходим для повышения надежности и качества теплоснабжения жителей микрорайонов города, запитанных в настоящее время от старой котельной. Это особенно важно с учетом динамичного развития города и необходимости соответствующего развития инфраструктуры, - отметила Ксения Сухотина.
В прошлом году «Росатом Инфраструктурные решения» совместно с городом и регионом на условиях концессии уже ввел в работу новую автоматизированную котельную автоматизированную газовую котельную мощностью 60 МВт. Она обеспечивает тепловой энергией социальные объекты и жилой фонд южной части города, а также даст тепло перспективным потребителям. Кроме того, «Росатом Инфраструктурные решения» управляет АО «Сахалинская коммунальная компания», которая является единой теплоснабжающей организацией областного центра.
- Строительство новых котельных значительно повышает стабильность и качество предоставления коммунальных услуг нашим жителям. Сейчас Южно-Сахалинск стремительно развивается, строится жилье, социальные объекты, которые важно обеспечить качественной инфраструктурой. Чтобы оперативно вводить в эксплуатацию такие значимые объекты - привлекаем внебюджетные средства. Уверен, газовая котельная «Бумажная» станет еще одним ярким примером удачного государственно-частного партнерства, - поделился Сергей Надсадин.
Сотрудничество «Росатома» и Сахалинской области носит комплексный стратегический характер. Помимо развития системы теплоснабжения, реализуются различные проекты в сфере экологии с целью сокращения выбросов парниковых газов, а также в области технологий умного города.
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