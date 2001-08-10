На Сахалине военнослужащие учатся вождению боевых машин в сложных условиях местности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проводятся занятия по вождению боевых машин в сложных условиях местности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На специально подготовленных танкодромах и автодромах армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) продолжаются занятия с военнослужащими, заключившими первые контракты, по вождению многоцелевых легкобронированных тягачей (МТЛБ), а также автомобильной техники высокой проходимости.

Перед выполнением практических упражнений военнослужащие сдали зачёты по теории вождения боевых машин, изучили вопросы при возникновении внештатных ситуаций, а также продемонстрировали свои знания технического устройства машин.

Под руководством опытных офицеров армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), на специально подготовленном танкодроме, военнослужащие преодолевали минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски и другие, естественные и искусственные преграды.

Согласно выполняемым нормативам механики-водители должны были пройти все препятствия без остановок, не задевания ограничительных столбов.