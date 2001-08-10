МТС и фиксики запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии для сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема, и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную образовательную программу на тему интернета вещей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Курс рассчитан на детей от 4 до 8 лет и включает четыре урока: «Умный город», «Умная забота о здоровье», «Умный дом» и «Умный магазин».

В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков вместе с героями мультсериала «Фиксики» погружают ребят в мир интернета вещей и на простых примерах показывают, как вещи могут взаимодействовать друг с другом, без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в «городе будущего» и зачем в городе умные камеры. Через эти и многие другие вопросы дети получают базовые знания о формировании современной городской среды, экономии энергоресурсов, снижении своего экологического следа и использовании технологий для здравоохранения.

Зрители курса на сайте «Поколение М» смогут принять участие в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» в двух номинациях: «Полезная находка» и «Умный подход». Ребятам предлагают пофантазировать и нарисовать умный дом, в котором они сами хотели бы жить, а также использовать свои инженерные способности и превратить старую вещь в полезное устройство. Работы можно прислать до 31 мая 2025 года. Главный приз конкурса – поездка на студию компьютерной анимации, где создают легендарных «Фиксиков».

«Цифровые технологии стремительно развиваются, оказывая огромное влияние на нашу жизнь. Дети, которые являются активными пользователями этих технологий, должны уметь использовать их грамотно и безопасно. Наши эксперты разработали специальный курс, который помогает дошкольникам и ученикам начальных классов понять потенциал технологий. Курс знакомит детей с концепциями интернета вещей, больших данных и искусственного интеллекта. Увлекательная подача материала с участием популярных мультгероев сделает обучение увлекательным и запоминающимся. Курс можно использовать в качестве самостоятельного занятия дома или для обогащения школьной программы», – рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

О проекте МТС «Поколение М»

«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.

О «Фиксиках»

Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. Это популярный российский просветительский проект, созданный в жанре edutainment (обучение через развлечение). Его цель — сформировать у детей научную картину мира и популяризировать научные знания. В каждую серию включено две обучающих мультипликационных врезки, которые объясняют детям основы естественных наук (физики, химии, биологии, географии, геологии, астрономии) и истории разных изобретений. Фиксики одушевляют современную техногенную среду, в которой растут дети, и учат маленьких зрителей как обращаться с техникой и окружающими их приборами. С 2020 года проект принадлежит группе компаний «Рики» и производится анимационной студией «Аэроплан». На данный момент вышло более 200 эпизодов сериала и два полнометражных фильма — «Фиксики. Большой секрет» (2017) и «Фиксики против кработов» (2019).