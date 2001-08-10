Проект по строительству филармонии в Южно-Сахалинске будет реализован на принципах государственно-частного партнерства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект по строительству филармонии в Южно-Сахалинске будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. Соглашение об этом в ходе Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и первый вице-президент акционерного общества «Газпромбанк» Павел Бруссер.
Необходимость в строительстве филармонии в Сахалинской области назрела давно. Власти региона многое делают для развития культуры. Только за последний год было открыто несколько выставочных площадей для художников, заработала новая сцена драматического театра, появились симфонический и эстрадно-симфонический оркестры, музыкальный театр. Однако дальнейшему развитию отрасли мешает отсутствие вместительного многофункционального концертного зала, который отвечал бы всем современным требованиям. В здании филармонии, которое будет построено в результате сотрудничества областного правительства и «Газпромбанка», предусмотрены концертный зал, оснащенный современный оборудованием и передовой акустикой, помещения для вокальных и танцевальных репетиций, пространства для выставочных и деловых мероприятий.
- Благодаря новой филармонии мы сможем на более высоком уровне проводить фестивали искусств, концерты и другие мероприятия. Наши артисты получат возможность готовиться к своим выступлениям в самых лучших условиях. Это очень важно для жителей Сахалинской области. Потому что комфортная жизнь – это не только новые дома и чистые улицы, но и возможность посетить концерт, послушать музыку в качественном исполнении. Это одна из тех вещей, благодаря которым люди принимают решение остаться в родном регионе, а не уезжать на новое место жительства. Поэтому мы вместе с «Газпромбанком» будем не только строить филармонию, но и решать важную государственную задачу – побуждать людей жить на наших островах, - сказал Валерий Лимаренко.
По мнению экспертов, новое здание филармонии станет одной из достопримечательностей Южно-Сахалинска и всего островного региона.
- #МЕГАИГРОК в сфере государственно-частного партнерства «Газпромбанк» и Сахалинская область уже не первый год сотрудничают по ряду инфраструктурных проектов самых разных направлений, но их неизменно объединяет то, что они реализуются для улучшения качества жизни жителей. Проект по созданию филармонии станет еще одним драйвером экономического развития региона. «Газпромбанк» обладает опытом и экспертизой в подобных проектах, которые уже успешно реализуются в разных регионах страны, – отметил Павел Бруссер.
Посещаемость культурных мероприятий в Сахалинской области растет. В 2023 году на них побывали 10,2 миллиона человек. Между тем, в 2021 году этот показатель был гораздо ниже, всего 8,6 миллиона. Планируется, что к 2030 году посещаемость культурных мероприятий достигнет 18,7 миллиона человек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:36 Сегодня Правительство Сахалинской области и компания "Логин Дело" займутся развитием Корсаковского порта
08:51 Сегодня МегаФон и Свердловская область договорились о сотрудничестве по цифровизации региона
09:25 Сегодня Сахалинский Минтуризм разъяснил туроператорам порядок экскурсий на маяк Анива
10:34 Сегодня Для движения транспорта закроют участок улицы Музейной в Южно-Сахалинске
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
10:43 31 Мая 31 мая в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
14:17 31 Мая "Горячий сезон" в аэропорту Южно-Сахалинска открывается дополнительными рейсами в Москву
11:14 31 Мая Начинающие предприниматели Южно-Сахалинска могут получить субсидию на открытие собственного дела
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
Выбор редакции
- 13:08 Сегодня Народная поэтесса Якутии Наталья Харлампьева встретилась с сахалинцами
- 16:08 Вчера БПЛА зафиксировал повторный вынос грязи со стройплощадки возле ЖК "Роза Таун" в Южно-Сахалинске
- 11:16 Вчера На Сахалине приступили к благоустройству детских игровых площадок
- 11:57 5 Июня В Южно-Сахалинске качеству материалов при ремонте дорог уделяют особое внимание
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?