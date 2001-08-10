Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект по строительству филармонии в Южно-Сахалинске будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. Соглашение об этом в ходе Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и первый вице-президент акционерного общества «Газпромбанк» Павел Бруссер.

Необходимость в строительстве филармонии в Сахалинской области назрела давно. Власти региона многое делают для развития культуры. Только за последний год было открыто несколько выставочных площадей для художников, заработала новая сцена драматического театра, появились симфонический и эстрадно-симфонический оркестры, музыкальный театр. Однако дальнейшему развитию отрасли мешает отсутствие вместительного многофункционального концертного зала, который отвечал бы всем современным требованиям. В здании филармонии, которое будет построено в результате сотрудничества областного правительства и «Газпромбанка», предусмотрены концертный зал, оснащенный современный оборудованием и передовой акустикой, помещения для вокальных и танцевальных репетиций, пространства для выставочных и деловых мероприятий.

- Благодаря новой филармонии мы сможем на более высоком уровне проводить фестивали искусств, концерты и другие мероприятия. Наши артисты получат возможность готовиться к своим выступлениям в самых лучших условиях. Это очень важно для жителей Сахалинской области. Потому что комфортная жизнь – это не только новые дома и чистые улицы, но и возможность посетить концерт, послушать музыку в качественном исполнении. Это одна из тех вещей, благодаря которым люди принимают решение остаться в родном регионе, а не уезжать на новое место жительства. Поэтому мы вместе с «Газпромбанком» будем не только строить филармонию, но и решать важную государственную задачу – побуждать людей жить на наших островах, - сказал Валерий Лимаренко.

По мнению экспертов, новое здание филармонии станет одной из достопримечательностей Южно-Сахалинска и всего островного региона.

- #МЕГАИГРОК в сфере государственно-частного партнерства «Газпромбанк» и Сахалинская область уже не первый год сотрудничают по ряду инфраструктурных проектов самых разных направлений, но их неизменно объединяет то, что они реализуются для улучшения качества жизни жителей. Проект по созданию филармонии станет еще одним драйвером экономического развития региона. «Газпромбанк» обладает опытом и экспертизой в подобных проектах, которые уже успешно реализуются в разных регионах страны, – отметил Павел Бруссер.

Посещаемость культурных мероприятий в Сахалинской области растет. В 2023 году на них побывали 10,2 миллиона человек. Между тем, в 2021 году этот показатель был гораздо ниже, всего 8,6 миллиона. Планируется, что к 2030 году посещаемость культурных мероприятий достигнет 18,7 миллиона человек.