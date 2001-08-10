Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июня 2024
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10:45, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут высказать предложения по благоустройству зоны отдыха "Тимирязевское"

Южносахалинцы могут высказать предложения по благоустройству зоны отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На портале Госуслуг стартовал сбор предложений о функциях и активностях, которые можно реализовать на общественной территории «Тимирязевское» в Ново-Александровске. Горожанам предлагают отметить варианты наполнения территории, к примеру, обустройство площадок для отдыха, парковок, озеленение и т.д., рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Принять участие в опросе можно на портале Госуслуг до 23 июня. Их учтут при разработке проекта развития территории. Уточним, проектом предлагается благоустройство прибрежной зоны реки Красносельской в районе пересечения улицы 30 лет Победы и переулка Горького. Основная задача - создание тихого живописного места отдыха.

Напомним, проект благоустройства зоны отдыха «Тимирязевское» в 2024 году стал победителем в рамках всероссийского голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и запланирован к реализации в 2025 году.

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