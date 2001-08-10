Для движения транспорта закроют участок улицы Музейной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения будут действовать в связи с прокладкой инженерных сетей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Улица Музейная будет полностью перекрыта для автомобильного движения на участке от Буюклы до Коммунистического проспекта с 19:00 10 июня до 22:00 11 июня.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.