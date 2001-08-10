Сахалинский Минтуризм разъяснил туроператорам порядок экскурсий на маяк Анива

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Доступ на маяк Анива закрыт с целью обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья людей. Решение было принято после передачи маяка в собственность Сахалинской области и определения технического состояния объекта как аварийное в рамках экспертной оценки специалистов, рассказали ТИА "Острова" в региональном Минтеризме.

На текущий момент перекрыты доступы в маячную башню и срезаны тросы для подъема. Однако, до сих пор фиксируются отдельные акты вандализма и попытки проникнуть на закрытую территорию.

«В преддверии проведения ремонтных работ команда специалистов выехала на маяк Анива для оценки его состояния. Были выявлены факторы, опасные для нахождения людей как внутри маячной башни, так и рядом. К примеру, есть риск падения шлакоблоков, от которых могут пострадать люди. Этого допустить нельзя! Мы понимаем, что Маяк Анива является одним из самых главных мест для посещения туристами, поэтому со своей стороны настоятельно рекомендуем любоваться ими с воды. Кстати, именно с этого ракурса видна вся его монументальность», - прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Президент Сахалинского регионального союза туроператоров Ирина Ли подтвердила, что безопасность туристов – главное в работе туроператора.

«Безусловно, экскурсия на Маяк Анива является одной из самых популярных и востребованных среди туристов. Но, мы еще раз просим обратить внимание исполнителей, что обеспечение безопасности туристов - самое важное! Просим не подвергать их опасности и проводить экскурсии без высадки на скалу», - подытожила Ирина Ли.

Помимо монтажа заградительных элементов на сам объект, планируется установить видеонаблюдение для пресечения вандальных действий и выявления нарушителей, а также будут организованы регулярные пограничные рейды.

Туроператорам, организующим экскурсионные программы в сторону маяка Анива, необходимо пересмотреть формат программы, сделав его безопасным для туристов, за которых они несут ответственность.

Руководитель ассоциации туристических организаций «Центр развития туризма Сахалинской области» и арендатор порт-ковша Новикова, с которого выходят маломерные суда на маяк Анива, Оксана Шматок рассказала, что была проведена встреча с туроператорами, работающими на данном направлении, в рамках которой был озвучен запрет посещения маячной башни.

«Все участники встречи подтвердили, что посещение самого объекта исключили из программы. Также было принято решение о прекращении с 10 июня высадки на скалу Сивучья. Таким образом все туроператоры пересмотрят экскурсионные программы, сделав интересные акценты на других моментах, к примеру, осмотру водопада. Маяк Анива останется главной звездой экскурсии, любоваться которой можно будет с моря с разных ракурсов. Судоводители сделают все необходимые остановки для осмотра маяка и красивых фото. Важно, что в обязательном порядке до туристов будет доводиться информация об изменении формата экскурсии», - подтвердила руководитель ассоциации туристических организаций.

Напомним, что после проведения ремонтно-восстановительных работ объекта, посещение маяка Анива станет не только безопасным, но еще и более увлекательным, и интересным.