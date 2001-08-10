МегаФон и "Газпром межрегионгаз" обсудили цифровизацию контроля за поставками газа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МегаФон предложит технические решения по передаче данных на общефедеральном уровне для нужд «Газпром межрегионгаз» — крупнейшего поставщика природного газа для потребителей всех категорий. Проект направлен на реализацию федеральной программы цифровизации поставок газа, внедрение систем телеметрии и «умных счетчиков» на территории страны.
Договоренность о начале работ в этом направлении была достигнута по итогам сегодняшнего совещания на Петербургском международном экономическом форуме между генеральным директором МегаФона Хачатуром Помбухчаном и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.
В настоящее время «Газпром межрегионгаз» разрабатывает мероприятия по полномасштабному внедрению систем телеметрии для дистанционного контроля и передачи показаний счетчиков газа, в том числе при реализации проекта по внедрению интеллектуальных систем учета в общефедеральном масштабе. Составной частью проекта является дистанционная передача информации от устройств в центры обработки данных с помощью оператора связи.
В ходе переговоров стороны договорились о совместной проработке решений на базе IoT-технологий, которые позволят с высокой точностью отслеживать объем потребления газа, а также осуществлять дистанционный мониторинг объектов.
Кроме того, МегаФон разработает проект федерального тарифа с обеспечением информационной безопасности для всех типов устройств передачи данных, используемых компанией «Газпром межрегионгаз» в своей производственной деятельности.
Результатом реализации проекта будет максимально возможная доступность мобильной связи для компании практически во всех регионах РФ.
Компании уже сотрудничали при реализации пилотного проекта в Вологодской области, в рамках которого было установлено более 300 интеллектуальных приборов. Финансирование проекта осуществляет «Газпром межрегионгаз», а МегаФон обеспечивает связь для дистанционной передачи показаний.
«Одна из наших основных задач — максимальный охват дистанционным контролем поставок газа на внутреннем рынке — отметил Сергей Густов, — и важнейшей частью данного направления является совместная работа с оператором связи, способным обеспечить бесперебойную передачу данных в нашу единую информационно-управляющую систему с учетом требований по информационной безопасности. Первые результаты взаимодействия показывают, что мы идем в правильном направлении».
«География работы “Газпром межрегионгаза” охватывает практически всю территорию нашей страны. А мы обладаем максимальным покрытием сети среди операторов связи и скоростью передачи данных, что в данной ситуации критически важно для нашего партнера, — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан, — сочетание этих факторов создает все условия для успешной реализации проектов по цифровизации контроля газовых поставок».
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.
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