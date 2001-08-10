МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта Совкомбанка "Технологии добра"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МегаФон и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках платформы «Технологии добра», благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций (НКО). МегаФон выступит телеком-партнером проекта и предоставит через платформу свои услуги благотворительным организациям.
Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.
На сайте проекта (технологиидобра.рф) организациям благотворительного сектора доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе.
Реализация проекта позволит организациям-партнерам платформы «Технологии добра» получать услуги МегаФона в области мобильной связи, фиксированного интернета, а также дополнительных цифровых сервисов. На сегодняшний день платформой «Технологии добра» пользуются свыше 250 НКО, специализирующихся на разных сферах благотворительной деятельности.
Реализация партнерства МегаФона и Совкомбанка в рамках «Технологий добра» предусматривает постоянный обмен информацией между сторонами для подбора оптимальных технологических решений в области связи и создания условий для расширения сотрудничества в других направлениях.
МегаФон активно участвует в различных благотворительных проектах с момента своего создания. Одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности — помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, компания реализует проект «Будущее зависит от тебя» – всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. В рамках сотрудничества с фондом «Хранители детства» запущен проект «Включайся и будь успешен», который направлен на помощь детям в социализации и осознанном выборе профессии.
«Платформа “Технологии добра” — это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, и МегаФон как ведущий оператор мобильной связи будет рад помочь проекту не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан на церемонии подписания соглашения.
«Мы рады присоединению к проекту “Технологии добра” одного из крупнейших телеком-операторов России, лидера по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Мобильные услуги и цифровые сервисы МегаФона помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы», — прокомментировал подписание документа генеральный директор ООО «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.
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