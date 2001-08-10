Тихоокеанское
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17:15, | Новости общества Сахалина и Курил

ВТБ запускает новую систему защиты от кредитных мошенников

ВТБ запускает новую систему защиты от кредитных мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ разрабатывает комплексную программу защиты клиентов от телефонных мошенников. Она позволит с вероятностью 99% выявить, что клиент общался со злоумышленниками и предупредить его в доступных каналах о рисках оформления кредита или снятия денег. Об этом сообщил в рамках ПМЭФ-2024 заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По данным ВТБ, мошенники пересмотрели схему обмана россиян, сменив ее в сторону офлайн-каналов. В прошлом году до 75% хищений средств проходило через онлайн-каналы, оставшиеся 25% - на офисы. Сейчас ситуация зеркально изменилась — доля онлайн-инцидентов снизилась до 25%, а офлайн — выросла до 75%. Злоумышленники стали целенаправленно навигировать своих жертв в банковский офис, где клиенты самостоятельно оформляют кредиты или получают деньги, чтобы дальше передать их заказчикам.

Новая система защиты ВТБ позволит отслеживать «мошеннический след» на каждом этапе взаимодействия клиента с третьими лицами. Если клиент накануне контактировал со злоумышленниками, банк узнает об этом и передаст информацию менеджеру в офисе на рабочий компьютер. Маркерами атипичного поведения клиента могут быть установка на смартфон программы удалённого доступа, длительные разговоры с незнакомыми абонентами и т.д. Сотрудник предупредит клиента об опасности и приостановит выдачу денег до подробного прояснения ситуации.

Подобные меры будут доступны и самому клиенту в ВТБ Онлайн. Пользователь увидит сообщение о рискованной или компрометирующей ситуации. Если клиент был в контакте с мошенниками, то заметит специальный предупреждающий экран с понятными советами по безопасности. Кроме того, банк автоматически ограничит доступ клиентов к ВТБ Онлайн после их общения с мошенниками по телефону. При этом сервис сохранит доступ к основным опциям, но ограничит проведение рисковых операций. Вернуться к использованию полноценной версии можно будет онлайн, подтвердив легитимность доступа в ответ на запрос банка.

«Активность мошенников уже стала настоящей бедой для миллионов россиян, которые как «под гипнозом» отдают свои деньги телефонным аферистам. Банки довольно успешно стали бороться с их активностью в онлайн-каналах, внедряя антифрод, блокировку номеров и период охлаждения по кредитам. Но в этом году каждая третья атака мошенников связана с получением наличных средств в офисах. Наша стратегическая задача – отследить атипичное поведение пользователя в режиме «360 градусов» и предупредить клиента об опасности во всех возможных каналах. Но важно помнить, что даже такая опека не убережет вас на 100%, поэтому единственный верный путь для клиента – это сохранять повышенное внимание и критическое мышление со своей стороны, отсекать незнакомые и подозрительные звонки с первых секунд и не вестись на фантастические схемы или обещания сказочных доходов, которые каждый день придумывают мошенники», — отметил Георгий Горшков.

По словам топ-менеджера ВТБ, по итогам 1 квартала 2024 года банк выявил 3 млн подозрительных операций, удалось сохранить клиентам 2 млрд рублей. Сейчас ВТБ предлагает клиентам большой список инструментов для защиты денег: в ВТБ Онлайн можно установить лимиты на операции, проверить посещаемость личного кабинета и заблокировать его при подозрении на мошенничество, поделиться подозрительной интернет-ссылкой или проверить номер телефона. Клиенты могут подключить определитель номера, который работает даже в мессенджерах.

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