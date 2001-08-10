Участок улицы Горной в Южно-Сахалинске перекрывают для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения в связи с ремонтными работами на сетях будут действовать с 7 по 28 июня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По сообщению Сахалинской коммунальной компании, в областном центре 7 июня с 9:00 будет полностью перекрыт для автомобильного движения участок улицы Горной в районе дома №52 (пересечение с переулком Партизанским). Ограничения вводятся в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на теплотрассе. Планируется, что они продлятся до 28 июня.

Объезд будет возможен по улицам Пионерской и Фабричной, а также проездам в частном жилом секторе.

Сахалинская коммунальная компания просит автовладельцев с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.