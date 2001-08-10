Цифровой гид по локальной кухне встретит сахалинцев, приезжающих во Владивосток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске бесплатного гастрономического цифрового путеводителя по Владивостоку от МТС Travel. Гастрогид рассказывает об особенностях локальной кухни. Туристы, приезжающие в Приморский край, получат SMS со ссылкой на подробный гастрономический онлайн-путеводитель.
В создании онлайн-гида приняли участие эксперты ресторанной отрасли, фудблогеры, гастроэнтузиасты и представители Туристко-информационного центра Приморского края. В путеводителе можно найти их советы и рекомендации как в области гастрономии, так и в целом по отдыху в Приморском крае.
Гид от МТС Travel рассказывает о ключевых продуктах и блюдах, составляющих основу дальневосточной кухни. Из гастрономического гида туристы узнают, где стоит попробовать сырой гребешок, скоблянку из кукумарии или трепанга, севиче из трубача, жареный папоротник и варенье из лимонника.
В путеводителе собраны около 70 ресторанов и кафе Владивостока разной ценовой категории. Здесь можно найти тематические подборки заведений, показывающих дальневосточную кухню с разных сторон — рестораны с морепродуктами из аквариума и азиатской кухней, заведения, специализирующиеся на блюдах из мяса и дарах тайги. Также в гиде представлены рестораны с панорамным видом на море, уютные кофейни и места для атмосферных завтраков, пит-стопы для автопутешественников, гастрономические пространства и фудкорты, колоритные кафе с экзотической едой «не для всех» и подборки заведений, специализирующихся на напитках.
Специально для поклонников гастрономического туризма в онлайн-гиде собраны тематические фестивали и праздники, которые пройдут во Владивостоке до конца 2024 года - фестиваль гребешка «На гребне», фестиваль краба «Держи краба», культурно-гастрономический фестиваль «Приморские муссоны» и другие мероприятия, посвященные дальневосточной кухне.
«Владивосток стал гастростолицей Дальнего Востока благодаря развитию ресторанной индустрии и разнообразию местной кухни. Город привлекает гурманов со всей России своим морским колоритом. Сахалинцы приезжают в Приморье с деловыми поездками и туристическими целями. В последнее время набирает популярность и гастротуризм. Теперь сахалинцев в Приморье будет встречать бесплатный гастропутеводитель, который поможет гостям региона выбрать место для знакомства с локальной кухней», — отмечает директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Путешественники, прибывающие во Владивосток, получают приветственное SMS со ссылкой на цифровой путеводитель от МТС. Воспользоваться гастрономическим гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов.
Справка
МТС Travel – дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В настоящее время сервис предлагает клиентам более 14 тыс. объектов размещения для бронирования по России и несколько сотен в Турции. Для развития отельного направления в июле 2022 года МТС Travel приобрела компанию «Броневик», сервис бронирования отелей с более 50 000 объектов размещения в 4 000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает без посредников.
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