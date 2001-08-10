Сахалинским солдатам в зону СВО привезут 5 тысяч банок рыбных деликатесов из Поронайска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области не прекращается поддержка защитников новых регионов РФ на донбасских рубежах в рамках всеобщего проекта «Сопричастность». В преддверии Дня России островным солдатам в зону СВО отправляют очередной груз — более 10 тонн личных посылок и 5 тысяч порций рыбных консервов. Морепродукты предоставил сахалинский предприниматель, который регулярно помогает фронту, а волонтеры упаковали для бойцов груз гигиенических принадлежностей, необходимых жарким летом.

Жители Сахалина и Курил еженедельно отправляют землякам в зону СВО сезонную одежду, предметы обмундирования, лекарства и медикаменты, сублимированные продукты питания и все, что нужно для повседневного солдатского быта. Вместе с грузами защитникам новых регионов РФ доставляют и полевую почту – письма и открытки из дома, приветы от неравнодушных островитян, свежую прессу.

Очередную партию подготовили к отправке 6 июня — более 1000 посылок общей массой 10,3 тонны. Весь этот груз — личные посылки, адресованные солдатам их близкими и друзьями. Кроме этого, в прифронтовую зону отправят 5 тысяч банок свежайших рыбных консервов. Это продукция ИП Сыромятникова из Поронайска. Предприниматель известен на Сахалине своей благотворительной деятельностью, с начала СВО он одним из первых присоединился ко всеобщей акции помощи защитникам.

«За два года число людей, которые вносят свой вклад в «Сопричастность», многократно выросло. Весь островной регион помогает нашим солдатам и мирным жителям Донбасса. Мы благодарны каждому за участие. Радует и то, что все больше сахалинских предпринимателей присоединяются к нам. Благодаря им объемы гуманитарной помощи и количество техники и снаряжения, которые мы отправляем в новые регионы России, постоянно растет. Сахалинские солдаты обеспечены всем необходимым. Ну а груз рыбных консервов из Поронайска — это не только вкусные морепродукты, но и гастрономический привет из дома нашим защитникам. Эта рыба гарантированно не испортится в дороге, а солдаты порадуются знакомым деликатесам», — отметил ведущий специалист отдела проектов и программ Сахалинского молодежного ресурсного центра Александр Барышев.

Собранный груз специальным бортом доставят в ДНР в течение нескольких дней. В Шахтерске волонтеры гуманитарного центра рассортируют все посылки, чтобы быстро доставить их солдатам. Среди многочисленных приветов из дома — запас маскировочных сетей, которые сплели сахалинские волонтеры. Кроме того, бойцы получат запас влажных салфеток, сухого душа и одноразовых полотенец, которые особенно нужны для гигиенических процедур в летнее время.

Проект «Сопричастность» в Сахалинской области действует с 2022 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. За 2 года жители островного региона отправили в ДНР более 250 тонн груза. Благодаря тому, что в побратиме Сахалина – городе Шахтерске заработал гуманитарный центр, где ежедневно трудятся волонтеры, разбор посылок и доставка их адресатам происходит очень быстро – в течение недели после отправки.