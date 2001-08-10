Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Регистрация на Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» линейки Росмолодёжь.События завершена. Конкурс составляет 18 человек на место, что является новым рекордом форумного сезона.

«В прошлом году конкурс на место составлял 16 человек. В этом уже 18! Как форум, основной темой которого является карьера, мы уделяем особое внимание специальностям в таких областях, как медицина, нефть и газ, угольная промышленность, рыбная отрасль, образование. Впервые в линейке форумов Росмолодёжи появилось направление “Авиация”, где участники смогут пройти стажировку в Дальневосточной авиакомпании и войти в кадровый резерв отрасли. В этом году в регионе открылся круглогодичный молодёжный образовательный центр «Карьера», на базе которого мы проводим обучающие мероприятия по развитию карьерной траектории граждан со всей России. В Южно-Сахалинск уже приезжали специалисты из Якутии и Красноярска. Обучение в нашем центре смогут проходить и участники всех форумов Росмолодёжи», – рассказывает руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области, директор форума «ОстроVа» Анастасия Кожепенько.

Участников, которые подали заявку, ждёт второй этап отбора. Дирекции предстоит отобрать участников по трем направлениям: «Карьера. Образование», «Карьера. Производство», «Карьера. Первые». Будущим форумчанам необходимо решить тесты. Их подготовили эксперты и кураторы направлений.

"Конкурс серьёзный и, соответственно, просто подать заявку недостаточно. Необходимо проявить себя, показать результат во время второго этапа отбора. Пройти тестирование, ответить на вопросы. Лучшие приедут на всероссийский молодёжный форум “ОстроVа”", – отмечают в службе заботы участников форума.

В этом году на форум приедет более 100 экспертов. Для жителей и гостей областной столицы также будет организована образовательная и развлекательная программы. Фестиваль молодёжи в парке, большой образовательный шатёр, фестиваль кино – это только малая часть активностей, которые пройдут в Южно-Сахалинске с 5 по 11 августа.

«Для нас важно погрузить в программу не только участников, но и жителей. Дать возможность пообщаться с известными спортсменами, экспертами из разных отраслей, посмотреть фильмы и создать атмосферу молодёжного движения. Немаловажно и участие в полезной программе», – добавляет Анастасия Кожепенько.

Частью события станут волонтёры. Молодые люди от 16 лет могут подать заявку на платформе ДОБРО.РФ. Всех помощников обеспечат горячим питанием, экипировкой, иногородних ребят – проживанием. Отбор пройдут 75 человек. В этом году комплексная подготовка всероссийского волонтёрского корпуса для форумов пройдёт совместно с Ассоциацией волонтёрских центров (АВЦ). Будет разработана программа обучения для волонтёров, тим-лидеров и руководителей корпусов. Лучшие волонтёры мероприятий будут награждены на подведении итогов премии #МЫВМЕСТЕ.

«На данный момент мы получили 486 заявок из 70 субъектов России. До конца регистрации остается 9 дней. Объявить результаты планируем до 16 июня. Старт образовательной программы планируем начать в середине июля, в онлайн», – рассказал руководитель волонтёрского корпуса Никита Пушко.

Также открыт приём заявок на грантовый конкурс от Росмолодёжь.Гранты. Защита проектов состоится на всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа» линейки Росмолодёжь.События. Общая сумма грантового конкурса составит 6 миллионов рублей. Приём заявок продлится до 29 июля на сайте. Максимальный размер гранта на один проект может составить до 1 миллиона рублей. Подать заявку на участие могут граждане России с 14 до 35 лет – участники форума «ОстроVа».