В Новой Деревне ведутся работы по подключению домов к новому водоводу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Новая Деревня приступили к проведению гидравлических испытаний сетей водоснабжения. Это важный этап по подключению абонентов к новому водоводу. Планируется, что жильцы более 50 домов по ул. Торговой, Центральной и Парковой начнут получать воду по новым сетям в июле, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сети были построены в целях стабильного и качественного водоснабжения жителей Новой Деревни. Все подготовительные работы завершены и сейчас специалисты приступили к подготовке сетей.

- Приводим сети в соответствие с требованиям, проводятся работы по опрессовке. Следующим этапом после гидравлических испытаний станут работы по промывке и дезинфекции данных сетей, которые планируют завершить до конца июня, - рассказал начальник управления капитального строительства Денис И.

По мере запуска новых сетей постепенно будут выведены из эксплуатации старые. Напомним, вопрос подключения домов в Новой Деревне к новому водопроводу находится на контроле мэра Сергея Надсадина.