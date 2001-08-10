Сахалинские учителя углубили знания по финансовой грамотности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неделю островные учителя начальных классов совершенствовали свои знания по финансовой грамотности. Курсы организовал региональный Институт развития образования при поддержке Отделения Банка России по Сахалинской области.

«Курсы повышения квалификации прошли 11 учителей из шести муниципалитетов Сахалина. Во время интенсива они разработали внеурочные занятия по финансовой грамотности с игровыми, творческими и кейс-технологиями, научились внедрять в образовательный процесс интерактивные элементы. Итогом курсов стала защита индивидуальных проектов», — рассказала ведущий экономист Отделения Банка России по Сахалинской области Елена Глен.

Отдельным блоком обучения стали мастер-классы от Банка России. Специалисты Отделения рассказали об образовательных проектах регулятора по финансовой грамотности, бесплатных методических материалах, а также о площадках в социальных сетях, где педагоги могут обмениваться знаниями и делиться лучшими практиками. Дополнительно учителя узнали о способах защиты от финансового мошенничества.

Финальным штрихом курсов повышения квалификации стало посещение уникального музея Банка России, расположенного прямо в Отделении Южно-Сахалинск. Для учителей провели экскурсию о становлении банковского дела, истории денег на Сахалине и Курилах, а также провели фотосессию.