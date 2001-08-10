Сахалинские учителя углубили знания по финансовой грамотности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Неделю островные учителя начальных классов совершенствовали свои знания по финансовой грамотности. Курсы организовал региональный Институт развития образования при поддержке Отделения Банка России по Сахалинской области.
«Курсы повышения квалификации прошли 11 учителей из шести муниципалитетов Сахалина. Во время интенсива они разработали внеурочные занятия по финансовой грамотности с игровыми, творческими и кейс-технологиями, научились внедрять в образовательный процесс интерактивные элементы. Итогом курсов стала защита индивидуальных проектов», — рассказала ведущий экономист Отделения Банка России по Сахалинской области Елена Глен.
Отдельным блоком обучения стали мастер-классы от Банка России. Специалисты Отделения рассказали об образовательных проектах регулятора по финансовой грамотности, бесплатных методических материалах, а также о площадках в социальных сетях, где педагоги могут обмениваться знаниями и делиться лучшими практиками. Дополнительно учителя узнали о способах защиты от финансового мошенничества.
Финальным штрихом курсов повышения квалификации стало посещение уникального музея Банка России, расположенного прямо в Отделении Южно-Сахалинск. Для учителей провели экскурсию о становлении банковского дела, истории денег на Сахалине и Курилах, а также провели фотосессию.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:06 Сегодня На Камчатке развернулась спасательная операция по вызволению выводка утят, упавших в трубу
11:16 Сегодня На Сахалине приступили к благоустройству детских игровых площадок
09:33 Сегодня Более 15,5 тысяч индивидуальных предпринимателей в Сахалинской области формируют будущую пенсию
10:09 Сегодня На перекрестке проспект Победы – улица Ленина в Южно-Сахалинске изменили режим работы светофора
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
10:43 31 Мая 31 мая в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
13:04 30 Мая На клумбах городского парка в Южно-Сахалинске высадят 28 тысяч цветов
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
Выбор редакции
- 16:08 Сегодня БПЛА зафиксировал повторный вынос грязи со стройплощадки возле ЖК "Роза Таун" в Южно-Сахалинске
- 11:16 Сегодня На Сахалине приступили к благоустройству детских игровых площадок
- 11:57 Вчера В Южно-Сахалинске качеству материалов при ремонте дорог уделяют особое внимание
- 14:53 4 Июня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" в мае поставил рекорд по пассажиропотоку
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?